Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan Kalinganagar çelik tesisinde üretim sırasında açığa çıkan gazlardan hidrojen elde edilmesine yönelik Hindistan'ın ilk projesini hayata geçirmek amacıyla Houston merkezli Utility Global ile fizibilite çalışması yürütmek üzere anlaşma imzaladığını duyurdu.

Açıklamaya göre iki şirket yönetim kurulu onayına sunulmadan önce nihai yatırım kararının alınmasını desteklemek amacıyla ortaklaşa ön mühendislik ve tasarım çalışmaları yürütecek.

Utility Global'in H2Gen teknolojisini temel alacak tesisin günlük 10 mt üretim kapasitesine sahip olması ve çelik üretimi sırasında açığa çıkan gazları kullanarak yüksek saflıkta hidrojen üretmesi planlanıyor.

Tata Steel Başkan Yardımcısı Subhodh Pandey, "Herhangi bir teknolojinin çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına anlamlı bir katkı sağlayabilmesi için faaliyette olan bir çelik tesisinin ölçeğinde ve karmaşık üretim koşullarında çalışabilmesi gerekiyor. Utility Global ile iş birliğimiz, Tata Steel'in karbon emisyonlarını daha da azaltma yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor," ifadelerini kullandı.

Utility Global, karbonmonoksit bakımından zengin çelik tesisi gazlarını kullanarak yüksek saflıkta hidrojen üreten elektrokimyasal bir süreç geliştirdi. Söz konusu teknoloji daha önce Kanada'daki bir çelik üreticisinin yüksek fırın tesisinde gerçek yüksek fırın gazı kullanılarak test edilmişti.

Tata Steel daha önce yüksek fırınlarında kömür yatağı metanı, hidrojen ve biyokömür enjeksiyonunu başarıyla test etmiş ve 2021 yılında Jamshedpur çelik tesisinde yüksek fırın gazından karbondioksit yakalamaya yönelik Hindistan'ın ilk tesisini devreye almıştı.

Şirket ayrıca bu yılın Eylül ayında Meramandali tesisinde kok fırını gazı enjeksiyonu projesini devreye alarak Hindistan çelik sektöründe türünün ilk örneği olan bir uygulamayı hayata geçirdiğini belirtti.