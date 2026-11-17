Hindistan merkezli S M Group, Maharashtra eyaletinde entegre bir çelik tesisi kurmak üzere eyalet hükümetiyle yaklaşık 2,13 milyar $ tutarında yatırım öngören bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Şirket, Maharashtra eyaletinin Salori bölgesinde kurulacak yeni tesisle entegre çelik üretim kapasitesini artırmayı ve ülkenin batısındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Ancak tesisin üretim kapasitesi de dahil olmak üzere projeye ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

S M Group halihazırda Jharkhand eyaletinde sünger demir, düşük karbonlu çelik kütük ve inşaat demiri üreten bir çelik tesisi işletiyor. Tesiste ayrıca sürekli kütük döküm ünitesi, otomatik haddehane ve şirketin kendi elektrik ihtiyacını karşılayan bir enerji santrali bulunuyor.