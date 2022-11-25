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Tata Steel’in Ijmuiden çelik tesisi karbon yoğunluğu değerlendirmesinde üçüncü sırada yer aldı

Cuma, 25 Kasım 2022 15:16:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Netherland, Ijmuiden çelik tesisinin Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yapılan 2022 karbon yoğunluğu değerlendirmesinde üçüncü sırada yer aldığını açıkladı. Bu da tesisin art arda ilk beşte yer aldığı üçüncü yıl oldu.

IJmuiden tesisinde üretilen çeliğin karbon yoğunluğu Avrupa ortalamasının yaklaşık %7 ve dünya ortalamasının yaklaşık %19 altında yer alıyor.

Tata Steel Nederland’in Yönetim Kurulu Başkanı Hans van den Berg, “IJmuiden tesisindeki faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisini daha da azaltmak için büyük yatırımlar yapıyoruz,” dedi.

Tata Steel Nederland, 2045 yılına kadar tamamen karbonsuz çelik üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor. IJmuiden çelik tesisinde yeşil hidrojen bazlı çelik üretimine geçmeyi planlayan şirket, ilk doğrudan indirgeme tesislerini ve elektrik ark ocaklarını 2030 yılına kadar devreye almayı ve karbon emisyonunu %35-40 oranında azaltmayı planlıyor.


Etiketler: Hollanda Avrupa Birliği Çelik Üretimi Tata Steel 

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