Hollanda parlamentosu Tata Steel Nederland’ın karbonsuzlaşma süreci için 2 milyar €’luk destek paketini değerlendiriyor

Hollanda parlamentosu, Tata Steel Nederland’ın emisyonlarını azaltma hedeflerini desteklemek amacıyla 2 milyar €’ya varan devlet desteği sağlanmasını öngören teklifin görüşüldüğünü duyurdu. Söz konusu teklifin, Hollanda hükümeti ve şirket arasında varılan ön anlaşmaların ardından şekillendiği belirtildi.

Destek ödemeleri emisyon ve performans hedeflerine bağlı

Sağlanacak devlet desteğinin, belirlenen hedeflere bağlı olarak kademeli şekilde ödeneceği ifade edildi. Hükümet, şartların yerine getirilmemesi durumunda finansmanı geri çekme hakkını saklı tutacağını vurgulandı.

Anlaşma gereği Tata Steel Nederland’ın 2045 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmasının gerektiği ve 200 milyon € gibi ek teşviklerin doğal gaz kullanımının azaltılmasına bağlı olduğu aktarıldı.

Ancak parlamentoda bazı milletvekillerinin, taahhütlerini yerine getirmesine şüpheyle baktıkları Tata Steel Nederland’a yönelik destek teklifini eleştirdiğine dikkat çekildi. Bazı milletvekilleri anlaşmalar yerine daha sıkı yaptırımlar getirilmesini talep ederken, diğerleri ise net emisyon hedefleri, çalışanların sürece katılımı ve yerel üretim kapasitesinin sürdürülmesi garantisi gibi daha bağlayıcı şartların oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Yerel çelik üretiminin stratejik önemi

Destek paketini savunan taraflar, Hollanda’da çelik üretiminin korunmasının stratejik önemine dikkat çekti. Sektörün istihdam, sanayi kapasitesi ve Avrupa’nın stratejik özerkliği açısından kritik rol oynadığını ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığının artırılması gerektiğini dile getirdi.

Parlamentodaki görüşmelerde sağlık endişelerinin önemli bir başlık olarak öne çıktığı bildirildi. Milletvekilleri, zararlı emisyonların azaltılmasına yönelik ölçülebilir hedefler ve bağımsız, şeffaf izleme mekanizmaları talep etti. Çelik cürufu yönetimi gibi çevresel konular da tartışılırken, bu alanda geçici bir yasağın Temmuz ortasına kadar devam ettiği paylaşıldı.

Rekabet ve zorluklar

Milletvekilleri Hollanda’daki sıkı iklim düzenlemelerinin daha gevşek politikalar uygulayan ülkelere kıyasla rekabet dezavantajı yaratabileceği endişesini dile getirdi. Hükümet ise karbonsuzlaşma ile birlikte yeşil çeliğe olan talebin artırılmasının hem çevresel hedefler hem de sanayi rekabetçiliği açısından kritik olduğunu vurguladı.

Tata Steel Nederland’ın dönüşüm süreci için toplam 2,3-4 milyar € yatırıma ihtiyaç duyulduğu tahmin edilirken, bu tutarın önemli bir kısmının kamu desteğiyle birlikte şirket tarafından karşılanmasının beklendiği ifade edildi.

Parlamentonun konuya ilişkin oylamayı 14 Nisan’da gerçekleştirmesi planlanıyor.