Tata Steel Nederland yeşil dönüşümünü desteklemek için Vattenfall’ın üç enerji santralini satın alıyor

Pazartesi, 17 Kasım 2025 14:57:32 (GMT+3)   |   İstanbul

Tata Steel Nederland, uzun vadeli karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında önemli bir adım atarak Vattenfall’a ait üç enerji santralini satın almak üzere anlaşma imzaladığını duyurdu. Çelik üretiminde ortaya çıkan atık gazlarla faaliyet gösteren santrallerin 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Tata Steel Nederland’a devredileceği bildirildi.

Anlaşmanın finansal detayları açıklanmasa da Hollanda Tüketiciler ve Pazarlar Kurumu dahil olmak üzere tüm ilgili makamlardan yasal onayların alındığı paylaşıldı.

Düşük emisyonlu çelik üretimini desteklemek için stratejik devralım

Tata Steel Nederland CEO’su Hans van den Berg, devralımı şirketin yeşil çelik yol haritasında önemli bir adım olarak nitelendirdi. Enerji santrallerinin doğrudan Tata Steel Nederland’a ait olmasının, şirketin geleneksel çelik üretim yöntemlerinden daha temiz yöntemlere kontrollü bir geçiş yapmasını sağlayacağını vurguladı.

Öte yandan IJmond bölgesinde yer alan enerji santrallerinin üç üniteden oluştuğu ifade edildi. Velsen-Noord’daki 24 ve 25 numaralı enerji santrallerinin, çelik üretiminde ortaya çıkan atık gazları kullanarak elektrik ürettiği ve üretilen elektriğin, Tate Steel Nederland’ın faaliyetlerinde kullanıldığı dile getirildi. Üçüncü ünite olan IJmond 01’in ise Tata Steel’in IJmuiden tesisinde bulunan kombine ısı ve enerji santrali olduğu, çelik üretiminde ortaya çıkan atık gazlarla çalıştığı ve şirketin faaliyetleri için elektrik ve buhar ürettiği aktarıldı.


