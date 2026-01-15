Tata Steel Nederland yeni ambalaj çeliği üretim hattını devreye aldı

Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland, ambalaj çeliği üretimine yönelik yeni üretim hattını devreye aldığını açıkladı. Şirket, kendisine ait Üç Değerli Krom Kaplama Teknolojisini (TCCT) kullandığı söz konusu hat sayesinde daha sürdürülebilir bir üretim gerçekleştirirken, aynı zamanda yürürlüğe girmesi beklenen mevzuatlara şimdiden uyum sağladığını belirtti.

Şirket, yeni üretim hattının ambalaj sektörüne yönelik daha güvenli, daha verimli ve çevre dostu çözümler sunmak amacıyla müşterilerle yakın iş birliği içinde çalışma stratejisini yansıttığını ifade etti.

Patentli TCCT teknolojisi

TCCT teknolojisinin geliştiricisi ve patent sahibi olan Tata Steel Nederland, bu teknolojiyi diğer çelik üreticilerine de tedarik ediyor. Bu durum, TCCT’yi sürdürülebilir ambalaj çeliği üretimi için Avrupa çapında bir standart konumuna taşıyor.

Tata Steel Nederland’a göre TCCT, gelecekteki kimyasal kullanım mevzuatlarına uyumu desteklerken çevresel ve iş yeri güvenliğini de iyileştiriyor.

Sürdürülebilir ve geleceğe hazır üretim

Yeni devreye alınan hat, aşağıdaki özelliklere sahip ambalaj çeliği üretimini mümkün kılıyor:

Sürdürülebilir ve geleceğe hazır, yaklaşan düzenleyici gerekliliklerle şimdiden uyumlu,

Lojistik açıdan verimli, tüm üretim sürecinin tek bir tesiste gerçekleştirilmesi sayesinde tedarik zincirinin sadeleştirilmesi.

Bu entegre yaklaşım, karmaşıklığı azaltırken genel operasyonel verimliliğini artırıyor.

Gıda güvenliği ve müşteri avantajları

TCCT, Tata Steel Nederland’in polimer kaplamalı ambalaj çeliği ürünü Protact® ile birleştirildiğinde en katı gıda güvenliği standartlarını karşılayan bir çözüm sunuyor. TCCT-Protact® kombinasyonu, müşterilerin ilave bir vernik katmanı uygulama ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Bu sayede müşteriler; daha düşük üretim maliyetleri, azaltılmış kimyasal kullanımı, daha kısa ve basit tedarik zincirleri ile sektör iş birliği ve inovasyondan fayda sağlıyor.