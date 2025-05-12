Tata Steel Nederland otomotiv sektörü için yeni ürününü piyasaya sürdü

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in Hollanda merkezli bağlı kuruluşu olan Tata Steel Nederland, otomotiv parçalarında kullanılmak üzere geliştirdiği yeni sıcak rulo sac ürününü HyperFlange® markasıyla piyasaya sunduğunu duyurdu.

Şirket tarafından yapılan testler, CP800 HyperFlange’ın standart HSLA HR700LA’ya kıyasla çatlak büyümesine karşı daha fazla direnç gösterdiğini kanıtladı.

Otomotiv Şasisi ve Parçaları Birimi Pazarlama Müdürü Moe Ziaran, “HyperFlange ürünlerimizle, kenar sünekliğini artırmak için çeliklerimizi optimize ettik. Bu da kenar çatlaklarının, malzeme israfının ve üretim hattı kesintilerinin azalmasını sağlayarak pres atölyelerindeki üretkenlik ve verimliliğinin artmasına katkıda bulunuyor,” dedi.