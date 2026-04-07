Tata Steel Nederland emisyon limit aşımı nedeniyle sac üretim tesisini durdurdu

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in Hollanda merkezli bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland, IJmuiden’deki sac üretim tesisini tehlikeli madde emisyonunun yasal sınırları aşması nedeniyle geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre yapılan son ölçümlerde bir bacadan çıkan krom-6 emisyonunun yasal limitlerin üzerine çıktığı tespit edildi. Tata Steel, güvenlik ve çevre korumanın öncelikli olduğunu belirterek tesisin faaliyetlerinin derhal durdurulduğunu ifade etti.

Faaliyetler uygunluk sağlandıktan sonra yeniden başlayacak

Şirket, tesisin ancak bazı koşullar sağlandıktan sonra yeniden devreye alınacağını vurguladı:

ilave teknik ve organizasyonel önlemlerin uygulanması,

testler sonucunda çevre standartlarına tam uyumun doğrulanması.

Tata Steel, krom-6 emisyonunu azaltmaya yönelik çözümler üzerinde çalıştığını ve tesisin tüm düzenleyici gereklilikleri karşılayacak şekilde yeniden devreye alınacağını belirtti.

Tesisin yeniden devreye alınacağı tarihin test sonuçlarına ve uygunluk doğrulamasına bağlı olarak henüz netleşmediği ifade edildi.

Çevresel riskleri azaltmaya yönelik önleyici adım

Şirket, söz konusu duruşun çevresel riskleri en aza indirmeye yönelik önleyici bir adım olduğunu belirtti. Söz konusu tesis, IJmuiden’deki yassı mamul üretiminde rol oynayan döküm ve haddeleme ünitesi olarak faaliyet gösteriyor.