Tata Steel Nederland Avrupa döngüsel çelik araştırma projesine katıldı

Salı, 12 Mayıs 2026 10:07:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland, tamamen geri dönüştürülmüş hurdadan elektrik ark ocağı teknolojisi kullanılarak yüksek kaliteli çelik üretimini geliştirmeyi amaçlayan Avrupa araştırma projesi Kitle Pazarı Uygulamaları için Döngüsel Çelik’e (CiSMA) katıldığını açıkladı.

Proje, otomotiv üretimi ve çamaşır makineleri gibi beyaz eşya uygulamalarında kullanılabilecek düşük karbonlu çelik geliştirmeye odaklanıyor.

CiSMA projesinin temel hedeflerinden biri, 

  • %100 geri dönüştürülmüş hurda kullanımı,
  • elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimi,
  • döngüsel üretim yöntemleri sayesinde çelik sac üretiminde karbon emisyonunu %70 azaltmak.

Tamamen hurdaya dayalı çelik üretiminin henüz büyük ölçekli ticari uygulamalar için uygun olmadığı belirtilirken, projenin %30-40 hurda içeriğine sahip yüksek kaliteli çelik üretimine yönelik önemli bilgi birikimi oluşturmasının beklendiği ifade edildi.

Tata Steel Nederland araştırmacısı Dr. Radhakanta Rana’ya göre proje, Avrupa döngüsel ekonomisini güçlendirmeyi hedeflerken, şirketin yeşil çelik üretimine geçişini de destekliyor.

Projenin aynı zamanda hurda akışlarından bakır gibi değerli kritik hammaddelerin geri kazanımını hedeflediği belirtildi.

Otomotiv ve beyaz eşya sektörleri de projede yer alıyor

CiSMA konsorsiyumu; Volvo Cars, Electrolux Professional ve voestalpine dahil olmak üzere Avrupa genelinde sanayi ve araştırma ortaklarını içeriyor. Söz konusu şirketler geri dönüştürülmüş çeliğin otomobillerde, çamaşır makinelerinde ve endüstriyel ekipmanlarda ticari uygulanabilirliğini değerlendiriyor.

CiSMA projesi İspanya merkezli Eurecat tarafından koordine edilirken, projede beş Avrupa ülkesinden 13 ortak yer alıyor. Yaklaşık 4,5 milyon € bütçeye sahip proje, AB’nin Horizon Europe programı kapsamında finanse ediliyor.


