Tata Steel Nederland emisyon endişeleri nedeniyle kok tesislerinin geleceğini değerlendiriyor

Hollanda basınında çıkan haberlere göre Tata Steel Nederland, artan çevresel ve düzenleyici baskılar nedeniyle IJmuiden’deki iki kok tesisine ilişkin seçenekleri değerlendirmeye başladı.

Söz konusu tesislerin, yüksek fırın bazlı çelik üretiminde kullanılan koklaşabilir taş kömürünü koka çevirdiği ve emisyonlar nedeniyle uzun süredir mercek altında olduğu belirtildi.

Emisyonlar ve düzenleyici baskı artıyor

Kok tesisleri, ağır metaller ve benzen gibi kanserojen maddeler yaydığı gerekçesiyle eleştirilirken, şirketin çevresel limitleri aşması nedeniyle şimdiye kadar 8,5 milyon € para cezası ödediği bildirildi. Artan denetimler kapsamında ilave cezaların da gündeme gelebileceği ifade edildi. Yerel yönetimler ve bölge halkı, sağlık risklerini azaltmak amacıyla özellikle eski kok tesisinin kapatılmasını talep etse de şirket, kısa vadede bu tesislerin kapatılmasının ekonomik olarak uygulanabilir olmadığını belirtti.

Bu konunun, Tata Steel Nederland’ın geleceğine ilişkin tartışmaların bir parçası olarak öne çıktığı aktarıldı. Söz konusu tartışmalar arasında SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hollanda hükümetinin şirketin emisyonlarını azaltma hedeflerini desteklemek amacıyla 2 milyar €’ya varan devlet desteği sağlanmasını öngören teklifi de yer aldı. Tata Steel Nederland’ın, dönüşüm planı kapsamında 4 milyar € ek yatırım yapmayı taahhüt ettiği, aynı zamanda devlet desteğinin belirli performans kriterlerine bağlı olacağı ve şartların karşılanmaması halinde geri çekilebileceği vurgulandı.

Siyasi ve ekonomik tartışmalar sürüyor

Devlet desteği milletvekillerinin eleştirilerinin odağında yer alırken, bazılarının şirketin taahhütlerini yerine getirmesine şüpheyle baktığı ve daha sıkı yaptırımlar getirilmesini talep ettiği paylaşıldı.

Ayrıca Hollandalı bir grup ekonomist, bu tür mali desteğin ekonomik açıdan verimsiz ve riskli olabileceği konusunda uyarıda bulunurken, potansiyel devlet yardımının etkileri ve şirketin yasal yükümlülüklere maruz kalması konusunda da endişelerini dile getirmişti.

Uzun vadeli sürdürülebilirlik dönüşüme bağlı

Tata Steel Nederland’ın ülkenin toplam karbon emisyonlarının yaklaşık %10’unu oluşturduğu belirtildi. Analistler, Avrupa çelik üretimindeki payının yaklaşık %4,9 seviyesinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin düşük emisyonlu üretim teknolojilerine geçişine bağlı olacağını dile getirdi.

Ayrıca yakın zaman önce şirket, krom-6 emisyonları nedeniyle IJmuiden tesisinde başka bir ünitenin de geçici olarak durdurulduğunu ve söz konusu ünitede üretimin, emisyonların yasal sınırlar içine çekilmesinin ardından yeniden başlayacağını bildirmişti.