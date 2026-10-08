Tata Steel'in Hindistan'daki ham çelik üretimi 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde %10 arttı

Hindistan merkezli Tata Steel Limited tarafından 8 Ekim Perşembe günü yapılan açıklamaya göre şirketin Hindistan'daki tesislerinde 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) gerçekleştirilen ham çelik üretimi yıllık %10 artışla 6,21 milyon mt seviyesine yükseldi.

Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam satışları ise yıllık %7 artışla 5,97 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Tata Steel, mevsimsel yağışlara rağmen ürün gamındaki iyileşme ve farklı piyasa segmentlerinde talebin istikrarlı seyretmesinin yerel satışları desteklediğini belirtti. Otomotiv ve özel ürünler segmentinde satış hacmi yıllık %19 artışla yaklaşık 1,1 milyon mt seviyesine ulaşarak şirketin bugüne kadarki en yüksek ikinci çeyrek seviyesinde kaydedildi. Markalı ürünler ve perakende satış segmentinde ise yaklaşık 2,2 milyon mt ile bugüne kadarki en yüksek çeyreklik satış hacmine ulaşıldı.

Tata Steel Netherlands'ın ikinci çeyrekte sıvı çelik üretimi yaklaşık 1,52 milyon mt, mamul çelik satışları ise yaklaşık 1,30 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Tata Steel UK, söz konusu çeyrekte dışarıdan tedarik ettiği yarı mamulleri işleyerek 380.000 mt ürün teslimatı gerçekleştirdi.

Tata Steel Thailand'ın nihai mamul üretimi ise 320.000 mt, satışları da 310.000 mt seviyesinde kaydedildi.