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LMEL çelik ve madencilik faaliyetleri için yeni enerji yatırımlarını onayladı

Salı, 10 Kasım 2026 13:49:14 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Lloyds Metal and Energy Limited (LMEL), Maharashtra eyaletindeki çelik ve madencilik faaliyetlerinin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere termik ve yenilenebilir enerji projelerine toplam 351 milyon $ yatırım yapılmasını onayladığını duyurdu.

Şirket, Maharashtra eyaletinin Konsari bölgesinde her biri 180 MW kapasiteli iki üniteden oluşan toplam 360 MW kapasiteli bir termik santral kuracak. Gerekli yasal ve düzenleyici onayların alınması halinde termik santralin Mart 2029'a kadar tamamlanması bekleniyor. 

LMEL ayrıca en az 168 MW elektrik tedariki sağlayacak yenilenebilir enerji projelerinde %30 hisse satın almak üzere yatırım yapılmasını onayladı. Söz konusu yatırım, şirketin sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği önemin yanı sıra uzun vadeli faaliyet ve enerji ihtiyaçlarıyla da örtüşüyor.

LMEL yönetim kurulu, ABD doları cinsinden teminatlı veya teminatsız, değişken ya da sabit faizli tahvil, bono ve diğer borçlanma araçlarının ihracı yoluyla finansman sağlanmasını da onayladı. Gerekli yasal ve düzenleyici onaylara tabi olan ihraçlar, bir veya birden fazla dilim halinde gerçekleştirilebilecek ve toplam tutar 300 milyon $'a kadar çıkabilecek.

LMEL, Maharashtra eyaletinde demir cevheri madenciliği, doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimi ve elektrik üretimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin faaliyetleri sünger demir, madencilik ve elektrik üretimi olmak üzere üç ana iş kolundan oluşuyor.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Tata Steel 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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