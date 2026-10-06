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Tata Steel Hindistan'ın çelik talebinin 2026-27 mali yılının ikinci yarısında %8-10 artmasını bekliyor

Salı, 06 Ekim 2026 13:38:56 (GMT+3)   |   Kalküta

Tata Steel Genel Müdürü T V Narendran, 6 Ekim Salı günü yaptığı açıklamada çelik tüketen sektörlerde talebin güçlü kalmasıyla Hindistan'ın çelik talebinin 2026-27 mali yılının ikinci yarısında (Ekim-Mart) %8-10 artmasının beklendiğini belirtti.

Narendran, “Çelik tüketen tüm sektörler oldukça güçlü olduğu için talebin %8-10 artması bekleniyor. Dolayısıyla çelik sektörünün geleceğine ilişkin oldukça olumlu düşünüyoruz,” dedi.

Narendran'a göre Hindistan çelik sektörü güçlü yerel talepten destek bulurken, küresel çapta artan vergiler ve ticaret engelleri tedarik zincirlerinin daha fazla yerelleştirilmesini ve yerel imalata yatırım yapılmasını “kaçınılmaz” hale getiriyor.

Narendran, “Hem kentsel hem de kırsal piyasalarda daha dengeli bir büyüme görüyoruz. Bu nedenle çelik tüketiminin önümüzdeki yıllarda yaklaşık %7-8 veya daha yüksek oranlarda arttığını göreceğiz. Önümüzdeki üç-dört yıl sektör açısından oldukça olumlu görünüyor,” ifadelerini kullandı.

Tata Steel'in Hollanda'daki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Narendran, şirketin planladığı çelik üretiminde dönüşüm projesine ilişkin çözüm bekleyen konuların bağlayıcı bir anlaşmaya varılmadan önce ele alınması amacıyla Hollanda hükümetiyle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Şirketin Hollanda hükümetiyle aktif görüşmeler yürüttüğünü ifade eden Narendran, kok fırınlarının kapatılması ile çelik cürufunun sınıflandırılması ve işlenmesine ilişkin konuların halen çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

Narendran, “Kok fırınlarının kapatılmasıyla ilgili bazı konular bulunuyor. Ayrıca çelik cürufunun nasıl sınıflandırılacağı ve işleneceğine ilişkin bir konu da var. Bağlayıcı bir anlaşmaya varabilmemiz için tüm bu konuların çözüme kavuşturulması gerekiyor,” dedi.

Tata Steel, Hollanda'da yıllık yaklaşık 7 milyon mt kurulu kapasiteye sahip IJmuiden çelik tesisini işletiyor.

Şirket, daha düşük karbonlu çelik üretimine geçiş sürecinde tesiste üretim verimliliğini artırmaya, sabit maliyetleri düşürmeye ve ürün gamı ile kâr marjlarını optimize etmeye odaklanan bir dönüşüm programı yürütüyor.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Görüş Tata Steel 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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