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Tata Steel'in net kârı 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde %16 arttı

Pazartesi, 09 Kasım 2026 09:45:15 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Tata Steel Limited tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %16 artışla 37 milyar INR (393,31 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam geliri ise yıllık bazda %11 artışla 654,36 milyar INR (6,96 milyar $) oldu.

Şirketin aynı dönemdeki nihai mamul üretimi yıllık bazda %4 artışla 8,07 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, satışları önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 7,91 milyon mt seviyesinden hafifçe yükselerek 7,92 milyon mt oldu.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Tata Steel 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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