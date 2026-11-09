Tata Steel'in net kârı 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde %16 arttı

Hindistan merkezli Tata Steel Limited tarafından yapılan açıklamaya göre, şirketin 2026-27 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) konsolide net kârı önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %16 artışla 37 milyar INR (393,31 milyon $) seviyesinde yer aldı.
Şirketin söz konusu çeyrekteki toplam geliri ise yıllık bazda %11 artışla 654,36 milyar INR (6,96 milyar $) oldu.
Şirketin aynı dönemdeki nihai mamul üretimi yıllık bazda %4 artışla 8,07 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, satışları önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 7,91 milyon mt seviyesinden hafifçe yükselerek 7,92 milyon mt oldu.