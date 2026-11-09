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Tata Steel, Kalinganagar tesisinde üçüncü slab döküm makinesini faaliyete geçirdi

Pazartesi, 09 Kasım 2026 17:06:57 (GMT+3)   |   Kalküta

SMS Group tarafından yapılan açıklamaya göre Hindistan merkezli Tata Steel Limited, Odisha eyaletindeki Kalinganagar çelik tesisinde SMS Group tarafından üçüncüsü kurulan çift bantlı slab döküm makinesini faaliyete geçirdi.

Şirket, Kalinganagar tesisindeki iki slab döküm makinesinin sırasıyla 2016 ve 2024 yıllarında faaliyete geçtiğini belirtti. SMS Group'a göre, üçüncü makinenin devreye alınmasıyla Kalinganagar tesisindeki 1 No'lu haddehanenin üretim kapasitesi daha da artırıldı. Böylece Tata Steel'in düşük karbonlu çelik, mikro alaşımlı çelik ve orta karbonlu çelik gibi gelişmiş çelik kaliteleri ürettiği ifade edildi.

Yeni slab döküm makinesi, 230 mm (210/250 mm) kalınlığında ve 1.000-2.150 mm genişliğinde slab üretmek üzere tasarlandı. Dakikada maksimum 1,9 metre döküm hızına ulaşabilen makinenin yıllık üretim kapasitesi 3,1 milyon mt seviyesinde bulunuyor. Ayrıca makine, hidrolik kontrollü salınım sistemine sahip yüksek performanslı bakır kalıp, hassas kalıp içi ham çelik seviyesi kontrolü ve hidrolik olarak ayarlanabilen döküm hattı yönlendirme sistemiyle donatıldı.

Makinede kullanılan dinamik yumuşak indirgeme teknolojisi ve bölgesel olarak kontrol edilen hava-su püskürtmeli ikincil soğutma sistemi, slabın homojen şekilde katılaşmasını ve iç yapısının yüksek kalitede olmasını sağlıyor. Ayrıca döküm makinesinde SMS Group'un X-Pact teknolojisine dayalı Seviye 1 ve Seviye 2 otomasyon sistemleri bulunuyor. Bu sistemler, döküm sırasında oluşabilecek yüzey yırtılmalarının önlenmesine ve üretim sürecinin kapsamlı şekilde anlık olarak izlenmesine imkân tanıyor.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Tata Steel 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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