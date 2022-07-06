Tata Steel’in çelik üretimi 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde değişmedi

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 09:40:27 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in çelik üretimi 2022-2023 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran), bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 7,65 milyon mt’a kıyasla değişiklik göstermeyerek 7,66 milyon mt oldu.

Söz konusu çeyrekte, şirketin çelik satışları yıllık %4 düşüşle 6,53 milyon mt seviyesine geriledi.

Tata Steel India’nın çelik üretimi aynı çeyrekte yıllık %6 artışla 4,92 milyon mt seviyesine yükselirken, çelik satışları yıllık %2 düşüşle 4,06 milyon mt oldu.

Öte yandan Tata Steel Europe’un üretimi bir önceki mali yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 2,67 milyon mt seviyesine kıyasla 2,43 milyon mt ve satışları ise 2021-2022 mali yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 2,33 milyon mt’a kıyasla 2,16 milyon mt seviyelerinde yer aldı.