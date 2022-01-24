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Tata Steel yüksek fırınını kömür kökenli metan gazıyla beslemek için denemelere başladı

Pazartesi, 24 Ocak 2022 14:13:12 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Tata Steel, Jamshedpur tesisinde yer alan yüksek fırınlarından birini kömür kökenli metan gazıyla beslemeye başlayarak sürdürülebilir çelik üretimini artırmak amacıyla dünyada kömür kökenli metan gazı kullanan ilk şirket oldu.

Söz konusu yöntemle birlikte, kok kullanımının 10 kilogram ve bu sayede, ham çelik üretiminde metrik ton başına karbon salımının 33 kilogram azaltılması bekleniyor. Ayrıca, kömür kökenli metan gazı denemelerinin önümüzdeki birkaç haftalık süreçte devam edeceği öğrenildi.

Tata Steel Çelik Üretim Departmanı Başkan Yardımcısı Uttam Singh, “Çelik üretimini büyük ölçüde karbonsuzlaştıracak teknolojiler henüz yeterli değil. Tata Steel olarak, karbonsuzlaştırmaya yönelik yeni ve ölçeklendirilebilir çözümler keşfetmek amacıyla pek çok teknoloji kullandık. Deneme sayesinde yüksek fırınlarda kok kullanımı azaltılabilecek, bunun verimlilik üzerindeki etkisi ölçülebilecek ve böylelikle hidrojenle beslenen yüksek fırınların çalışma prensiplerine ilişkin faydalı bilgiler edinebileceğiz. Edinilen bilgiler gelecekte yüksek fırınlarda hidrojen dahil olmak üzere daha yeşil yakıtlar kullanılmasına yönelik bir çerçeve oluşturulmasında kullanılacak,” açıklamasını yaptı.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  Tata Steel  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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