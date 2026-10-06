Tata Steel yangına dayanıklı yapısal çelik geliştirdi

Hindistan merkezli Tata Steel Limited, 6 Ekim Salı günü yaptığı açıklamada yüksek sıcaklıklarda mukavemetinin önemli bir bölümünü koruyabilen yangına dayanıklı sıcak haddelenmiş E350 kalite yapısal çelik geliştirdiğini bildirdi.
Şirkete göre söz konusu çelik, 600°C sıcaklıkta oda sıcaklığındaki akma mukavemetinin üçte ikisini üç saate kadar koruyabiliyor. Çeliğin yüksek sıcaklıklarda mukavemetini koruyabilmesi, yangın sırasında çelik yapıların yük taşıma kapasitesini kaybetme sürecini yavaşlatıyor.
Böylece yapıların performansı ciddi ölçüde zayıflamadan önce bina sakinleri ve acil müdahale ekiplerine daha fazla zaman sağlanıyor. Yeni çelik, yangına dayanıklı yapısal çeliklere yönelik Hindistan standardı IS 15103 kapsamında Hindistan Standartlar Bürosu tarafından sertifikalandırıldı.
Tata Steel, ürünün mikro alaşım elementlerinin optimize edilmiş bir kombinasyonu ve mikroyapı mühendisliğini içeren gelişmiş bir alaşım tasarımıyla geliştirildiğini belirtti. Söz konusu tasarım, yapısal uygulamalarda gerekli performanstan ödün vermeden çeliğin yüksek sıcaklıklarda mukavemetini koruma kabiliyetini artırıyor.