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Tata Steel yangına dayanıklı yapısal çelik geliştirdi

Salı, 06 Ekim 2026 09:56:49 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Tata Steel Limited, 6 Ekim Salı günü yaptığı açıklamada yüksek sıcaklıklarda mukavemetinin önemli bir bölümünü koruyabilen yangına dayanıklı sıcak haddelenmiş E350 kalite yapısal çelik geliştirdiğini bildirdi.

Şirkete göre söz konusu çelik, 600°C sıcaklıkta oda sıcaklığındaki akma mukavemetinin üçte ikisini üç saate kadar koruyabiliyor. Çeliğin yüksek sıcaklıklarda mukavemetini koruyabilmesi, yangın sırasında çelik yapıların yük taşıma kapasitesini kaybetme sürecini yavaşlatıyor.

Böylece yapıların performansı ciddi ölçüde zayıflamadan önce bina sakinleri ve acil müdahale ekiplerine daha fazla zaman sağlanıyor. Yeni çelik, yangına dayanıklı yapısal çeliklere yönelik Hindistan standardı IS 15103 kapsamında Hindistan Standartlar Bürosu tarafından sertifikalandırıldı.

Tata Steel, ürünün mikro alaşım elementlerinin optimize edilmiş bir kombinasyonu ve mikroyapı mühendisliğini içeren gelişmiş bir alaşım tasarımıyla geliştirildiğini belirtti. Söz konusu tasarım, yapısal uygulamalarda gerekli performanstan ödün vermeden çeliğin yüksek sıcaklıklarda mukavemetini koruma kabiliyetini artırıyor.

Etiketler: Sıcak Rulo Sac Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 1,2 - 100 mm
Genişlik 0 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 2 - 6 mm
Genişlik 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi MİPAR METAL
Teklifi Gör

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC

Kalınlık 1,3 - 20 mm
Genişlik 1.000 - 2.000 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi TERRATEK METAL
Teklifi Gör

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