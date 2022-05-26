Tata Steel yeni vergi politikası uzun süre yürürlükte kalırsa üretim hedeflerini gözden geçirecek

Perşembe, 26 Mayıs 2022 10:56:46 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel CEO’su T.V. Narendran, hükümetin çelik ihracatına getirdiği %15 verginin uzun süre yürürlükte kalması halinde şirketin üretim hedeflerini gözden geçirmek zorunda kalacağını söyledi.

Artan enflasyonla ilgili endişelerin anlaşılır olduğunu belirten Narendran, ihracat vergisi gibi önlemlerin çelik sektörünü olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Tata Steel, %10-15’inin dış piyasalara satılacağı tahminiyle üretim kapasitesini yıllık 40 milyon mt seviyesine çıkarmayı planladığını bildirmişti.

Narendran sözlerine, “Çelik ihracatının uzun vadede önü kesilmek isteniyorsa, bir karar vermemiz gerekecek. Çelik üretim kapasitesi ancak iç piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda artırılır. Üretim kapasitemizin 35 milyon mt veya 40 milyon mt seviyesine çıkarılıp çıkarılmamasına karar vereceğiz. Hindistan’ın orta ve uzun vadede ihracatı teşvik etmesi gerekiyor. Yerel çelik sektörünün bir üyesi olarak, ortak paydada buluşulması için hükümet ile temas kuracağız,” şeklinde devam etti.