Tata Steel üretim kapasitesini ikiye katlamayı planlıyor

Pazartesi, 15 Şubat 2021 15:25:06 (GMT+3) | İstanbul

Economic Times’a göre, Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, Odisha ve Jharkhand’da bulunan mevcut tesislerindeki çelik üretim kapasitesini yılda 40 milyon mt’a çıkarmayı planlıyor.

Tata Steel’in CEO’su T V Narendran, “Angul, Kalinganagar ve Jamshedpur’da bulunan üç tesisteki genişleme, şirketin yıllık 20 milyon mt olan mevcut üretim kapasitesini 40 milyon mt’a yükseltmesini sağlayacak. Kalinganagar’ın üretim kapasitesi yaklaşık 15-16 milyon mt’a, Angul’un 10 milyon mt’a ve Jamshedpur’un 14 milyon mt’a çıkabilir. Aynı tesiste genişleme çalışmaları yaptığınızda maliyeti önemli ölçüde düşürürsünüz. Şirket, tesislerin her birinin birinci sınıf ve küresel olarak rekabetçi olmasını istiyor,” dedi. CEO, dünyanın en verimli çelik tesislerinin yılda 15-20 milyon mt çelik ürettiğini de sözlerine ekledi.