Tata Steel ulaşımdan kaynaklanan emisyonu azaltmak için Hardt Hyperloop’a düşük karbonlu çelik tedarik edecek

Pazartesi, 26 Eylül 2022 14:25:04 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Europe Hollanda merkezli ulaşım hizmeti şirketi Hardt Hyperloop’a karbon emisyonunu %100’e kadar azaltabilen çelik ürünü Zeremis Carbon Lite tedarik etmek için anlaşma imzaladı.

Hyperloop teknolojisi kara yolu ve hava yolu ulaşımından 10 kat daha az enerji kullanıyor, bu nedenle karbon ayak izi azaltılmış çelik kalitelerinin kullanılması ulaşım emisyonunu daha da azaltacak.

Bu yıl Temmuz ayında Tata Steel Hardt Hyperloop için özel olarak hazırlanmış yeni çelik ürününün ilk teslimatını gerçekleştirdi.

Tata Steel ilk doğrudan indirgenmiş demir tesisinin devreye alınacağı 2030 yılına kadar karbon emisyonunu en az %35-40 azaltmayı hedefliyor. 2035 yılına kadar şirketin karbon emisyonu %75 azaltılmış olacak. Şirket 2045 yılına kadar tamamen karbonsuz çelik üretmeyi hedefliyor.