Tata Steel UK ABB'den enerji ekipmanları tedarik edecek

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’ın bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Galler’in Port Talbot şehrindeki çelik tesisinde yürütülecek 1,25 milyar GBP’lik dönüşüm projesi kapsamında İsviçre merkezli elektrik mühendisliği şirketi ABB ile elektrik ekipmanı tedariki anlaşması yaptığını açıkladı. Bu kapsamlı modernizasyon, 320 mt kapasiteli bir elektrik ark ocağının inşasını merkezine alıp ve 500 milyon GBP’lik devlet desteğiyle finanse ediliyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, yeni tesisin 2028 yılında devreye alınması bekleniyor.

Bu iş birliği ile Port Talbot tesisindeki karbon emisyonlarını %90 oranında azaltmayı hedefleyen Tata Steel, ayrıca 2030 yılına kadar emisyonları %30 azaltmayı, 2045'e kadar ise fosil yakıtsız üretime geçmeyi planlıyor. Bununla birlikte tesiste azaltılacak karbon miktarı İngiltere’nin toplam doğrudan emisyonlarının %1,5’ine denk geliyor.

ABB’nin anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri

ABB, kapsamlı bir elektrik altyapısı paketi tedarik edecek. Bu paket şunları içeriyor:

Yüksek ve alçak gerilim anahtarları

Güç ve dağıtım trafoları

Enerji kullanımını ve güvenliği optimize edecek entegre dijital kontrol sistemleri

Bu teknolojiler, daha enerji verimli ve dijitalleşmiş bir çelik üretim sürecine olanak sağlayacak.

ABB ayrıca, Tenova ile yapılan ayrı bir sözleşme kapsamında, patentli ArcSave® elektromanyetik karıştırma sistemini de tedarik edecek. Dünyada 165’ten fazla tesiste başarıyla kullanılan bu sistem ocak verimliliğini %5-7 ve üretim tonajını %1 artıracak. Bununla birlikte enerji tüketimi %3-5 düşürülecek.

ABB’nin sağladığı teknolojilerin elektrik ark ocağının 2028’deki açılışına paralel şekilde 2027 yılında devreye alınması planlanıyor.