Tata Steel Port Talbot’ta İngiltere’nin en büyük elektrik ark ocağının temelini attı

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’ın bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Port Talbot tesisinde yeni elektrik ark ocağının temelini attığını ve böylelikle İngiltere’nin en büyük düşük karbonlu çelik üretim tesisini faaliyete geçireceğini duyurdu.

Söz konusu proje, İngiltere hükümetinin açıkladığı 500 milyon £’luk yatırım da dahil olmak üzere toplam 1,25 milyar £ değerindeki dönüşüm programının bir parçası olarak hayata geçiriliyor ve İngiltere’de sürdürülebilir çelik üretimine geçişte önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

İngiltere çelik sektörünün karbonsuzlaşmasında dönüm noktası

2027 yılının sonunda devreye alınması planlanan yeni elektrik ark ocağı, karbon emisyonlarında yaklaşık %90 veya yıllık 5 milyon mt düşüş sağlayacak, İngiltere’nin yüksek kaliteli çelik üretimini güvence altına alacak ve yaklaşık 5.000 doğrudan istihdam yaratacak.

Temel atma törenine Tata Steel Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran, Tata Steel CEO’su ve Genel Müdürü T. V. Narendran, Tata Steel UK CEO’su Rajesh Nair ve İngiltere hükümetinden üst düzey yetkililer ile bakanlar katılım gösterdi.

Chandrasekaran, “Port Talbot’ta daha temiz, daha yeşil bir geleceğin temellerini atıyor, istihdamı destekliyor, inovasyonu teşvik ediyor ve sorumluluk sahibi endüstri liderliğine olan bağlılığımızı gösteriyoruz,” dedi.

İngiltere ve Tata Group için stratejik önem

Proje, İngiltere’nin endüstriyel karbon emisyonları azaltma hedeflerini desteklerken, Tata Group’un ülkedeki çelik, otomotiv ve teknoloji sektörlerine yönelik daha geniş yatırım vizyonuna da uyum sağlıyor. Aynı zamanda Tata Group’un İngiltere ile uzun süredir devam eden ortaklığını ve sürdürülebilir üretimde küresel lider olma taahhüdünü gözler önüne seriyor.