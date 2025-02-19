Tata Steel UK’in Port Talbot’taki elektrik ark ocağı projesine resmi onay geldi

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited’in İngiltere’deki bağlı kuruluşu Tata Steel UK CEO’su Rajesh Nair, şirketin Port Talbot tesisinde kurmayı planladığı son teknoloji elektrik ark ocağı için yerel hükümetin planlama komitesinden onay aldığını duyurdu.

Onayın alınmasıyla birlikte şirket, bu yılın yaz aylarında proje sahasında büyük ölçekli çalışmalara başlamayı planladığını ve elektrik ark ocağının 2027 yılının sonunda faaliyete alınmasının öngörüldüğünü ifade etti. 1,25 milyar £’luk proje kapsamında Tata Steel UK’in önceden devre dışı bıraktığı iki yüksek fırını yerine elektrik ark ocağıyla üretim gerçekleştireceği ve nihai mamul kalitesini artırmak için iki yeni pota ocağına yatırım yapacağı aktarıldı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, bu yılın Ocak ayında Port Talbot tesisinde konvertörler ve destekleyici yapılar dahil olmak üzere ekipmanları sökmeye başladığını açıklamıştı.