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Tata Steel sermaye aktarımıyla NINL’nin tamamını devralacak

Cuma, 02 Ağustos 2024 14:36:10 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, Neelachal Ispat Nigal Limited’e (NINL) 6 milyar INR (723 milyon $) sermaye aktarımı yapacağını açıkladı.

Söz konusu miktarın NINL’nin dönüştürülemeyen imtiyazlı hisselerini geri almak amacıyla kullanılacağı ve sermaye aktarımının ardından şirketin %100 bağlı kuruluş haline geleceği ifade edildi.

Tata Steel, Odisha’da yıllık 1,1 milyon mt kapasiteli bir uzun mamul tesisi ve rezervleri 90 milyon mt seviyesinde yer alan bir demir cevheri madeni işleten devlete bağlı NINL’yi 2022 yılında devralmıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

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