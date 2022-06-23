Tata Steel: Rusya çıkışlı kömür sevkiyatı eski bir bağlantı kapsamında yapıldı

Perşembe, 23 Haziran 2022 10:24:52 (GMT+3) | Kalküta

Tata Steel sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Hindistan ve Hollanda’da yer alan tesislerin Rusya ile ticari ilişkilerini sonlandırma kararı aldığı 20 Nisan tarihinden bu yana Rusya’dan kömür ithal edilmediği belirtildi.

Rusya çıkışlı 75.000 mt kömür bağlantısının Mart ayında yapıldığı ve 20 Nisan tarihinde alınan karar öncesinde resmiyete kavuştuğu ifade edildi.

Ayrıca Mayıs ayındaki sevkiyatın Rusya ile ticari ilişkileri sonlandırmadan önce satıcıya verilen taahhüdü yerine getirmek için yapıldığı eklendi.

Şirket sözcüsü, “20 Nisan tarihli duyurunun akabinde Rusya’dan yeni bir kömür alımı yapılmadı. Sorumlulukları olan bir şirket olarak, duruşumuzdan ödün vermedik ve de vermeyeceğiz,” ifadelerini kullandı.