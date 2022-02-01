Tata Steel NINL’nin üretim kapasitesini artıracak

Salı, 01 Şubat 2022 11:02:05 (GMT+3) | Kalküta

Özelleştirilme süreci başlatılan devlete bağlı çelik üreticisi Neelachal Ispat Nigam Limited’i (NINL) en yüksek teklifi vererek devralan Tata Steel Long Products Limited (TSLPL), kapalı duran üretim tesisini hızlıca yeniden devreye alacağını ve üretim kapasitesini ilk etapta yıllık 1,1 milyon mt’dan yıllık 4,5 milyon mt’a ve 2030 yılına kadar yıllık 10 milyon mt’a çıkarmak amacıyla gerekli adımları atacağını duyurdu.

SteelOrbis’in dün de bildirdiği üzere, Tata Steel’in bağlı kuruluşu TSLPL, Kalinganagar’da yer alan NINL için başlatılan özelleştirilme sürecinde verdiği 1,61 milyar $’lık teklifle şirketin yeni sahibi olmuştu.

NINL’nin devralınmasının ana şirket Tata Steel’in uzun mamul üretim kompleksi kurması ve bu kompleksin yine Kalinganagar’da yer alan yıllık 3 milyon mt üretim kapasiteli yassı mamul tesisiyle birlikte güçlü bir yapı oluşturulması açısından stratejik bir öneme sahip olduğu belirtildi.

TSLPL devralımı şirket içi tahakkuk ve mali kuruluşlardan alınan köprü krediler aracılığıyla karşılamayı planlıyor.