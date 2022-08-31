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< Güncel Çelik Haberleri

Tata Steel Netherlands IJumiden çelik tesisi için hidrojen bazlı DRI tesisleri sipariş etti

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 11:01:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Netherlands’e Energiron® DRI (doğrudan indirgenmiş demir) tesisleri tedarik edeceğini açıkladı.  Energiron® DRI (doğrudan indirgenmiş demir) teknolojisi İtalya merkezli Tenova ve Danieli tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Energiron® DRI tesisleri, Tata Steel Netherlands’in IJmuiden çelik tesisinin mevcut yüksek fırın teknolojisinden yeşil hidrojen bazlı çelik üretimine geçişi için kullanılacak. Tüm Energiron® DRI tesisleri ekipmanlar yenilenmeksizin indirgeme gazı olarak hidrojeni kullanabilir.

Tata Steel Netherlands 2030 yılına kadar karbon emisyonunu %35-40 oranında azaltmayı ve 2045 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.


Etiketler: Hollanda Avrupa Birliği Çelik Üretimi Tata Steel 

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