Tata Steel Netherlands IJumiden çelik tesisi için hidrojen bazlı DRI tesisleri sipariş etti

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 11:01:38 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Netherlands’e Energiron® DRI (doğrudan indirgenmiş demir) tesisleri tedarik edeceğini açıkladı. Energiron® DRI (doğrudan indirgenmiş demir) teknolojisi İtalya merkezli Tenova ve Danieli tarafından ortaklaşa geliştirildi.

Energiron® DRI tesisleri, Tata Steel Netherlands’in IJmuiden çelik tesisinin mevcut yüksek fırın teknolojisinden yeşil hidrojen bazlı çelik üretimine geçişi için kullanılacak. Tüm Energiron® DRI tesisleri ekipmanlar yenilenmeksizin indirgeme gazı olarak hidrojeni kullanabilir.

Tata Steel Netherlands 2030 yılına kadar karbon emisyonunu %35-40 oranında azaltmayı ve 2045 yılına kadar karbonsuz üretim gerçekleştirmeyi hedefliyor.