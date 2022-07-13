Tata Steel Netherlands düşük karbonlu çelik üretimi gerçekleştirdi

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 11:45:42 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Netherlands karbon emisyonunu %100’e kadar azaltabilen çelik ürünü Zeremis Carbon Lite’ı piyasaya sürdü. Düşük karbon yoğunluğu şirketin 2018 yılından bu yana elde ettiği karbon tasarrufuna dayanıyor.

Şirket bu yeni ürünle otomotiv, ambalaj ve beyaz eşya sektörlerinde artan düşük karbonlu çelik talebini karşılayacak. Şirket mevcut karbon tasarrufları sayesinde müşterilerine büyük tonajlarda yüksek kaliteli düşük karbonlu çelik sunabiliyor.

Zeremis Carbon Lite’ın ilk piyasaya sürülen halinde sıcak sac ve soğuk sac gibi çelik ürünler için Avrupa ortalamasına kıyasla karbon yoğunluğu %30 daha az. Müşterilerin daha yüksek karbon azaltma hedefleri varsa bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için ek sertifikalar verilebiliyor.

Tata Steel Netherlands ilk doğrudan indirgenmiş demir tesisinin devreye alınacağı 2030 yılına kadar karbon emisyonunu en az %30 azaltmayı hedefliyor. 2035 yılına kadar şirketin karbon emisyonu %75 azaltılmış olacak. Böylece şirket büyük tonajlarda yüksek kaliteli yeşil çelik üretmeye başlayacak. Tata Steel Netherlands 2050 yılına kadar tamamen karbonsuz çelik üretmeyi hedefliyor.