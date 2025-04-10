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Tata Steel Nederland yeniden yapılandırma programı kapsamında 1.600 çalışanını işten çıkarıyor

Perşembe, 10 Nisan 2025 11:13:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in Hollanda’daki bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland, kârlılığını iyileştirmek ve sürdürülebilirlik çalışmalarını hızlandırmak amacıyla büyük ölçekli yeniden yapılandırma programını başlattığını duyurdu.

2024-25 mali yılında şirketin faaliyetlerinin toparlandığı ve çelik üretiminin yıllık 6,75 milyon mt ile neredeyse tam kapasiteye geri döndüğü ifade edildi. Ancak jeopolitik gelişmeler, ticaret ve tedarikte yaşanan aksamalar ve artan enerji maliyetleri sebebiyle Avrupa’da piyasa koşullarının zorlaşmasının Tata Steel Nederland’ın operasyonel maliyetlerini ve mali performansını olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Söz konusu program, şirketin gelecekte gerekli yatırımları yapabilmesi ve operasyonel performansını artırması amacıyla mali yapısını güçlendirmeye odaklanıyor. Çevre ve yeşil çelik planlarının da desteğiyle Tata Steel Nederland, yeşil ve sürdürülebilir geleceğe hazır olmayı hedefliyor. Bu sayede yüksek kalite çelik üretimi gerçekleştiren şirket, Avrupa’nın verimliliği en yüksek üreticileri arasındaki konumunu geri kazanabilecek.

Bu kapsamda Tata Steel Nederland’ın organizasyon yapısı yenilecek, üretim süreçleri optimize edilecek ve otomasyon kullanımı artırılacak. Fakat yapılandırma sebebiyle IJmuiden tesisinde çoğunlukla yönetim ve diğer destek birimlerinde çalışan yaklaşık 1.600 kişinin işten çıkarılması bekleniyor.


Etiketler: Hollanda Avrupa Birliği Çelik Üretimi Tata Steel 

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