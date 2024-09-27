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Tata Steel Nederland kötüleşen piyasa koşullarında kemerleri sıkıyor

Cuma, 27 Eylül 2024 11:01:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland, kötüleşen Avrupa çelik piyasası koşulları karşısında yeşil geçişini hız kesmeden sürdürmek amacıyla maliyetleri derhal düşürmek için bazı önlemler aldığını açıkladı. Şirket, doğrudan para tasarrufu sağlayan maliyet azaltıcı önlemlerin alım, satım ve stok yönetimine ilişkin önlemleri içerdiğini belirtti. Buna ek olarak eğitim ve iş gezileri azaltıldı.

Şirketi olumsuz etkileyen mevcut koşullar konusunda Tata Steel Nederland, kısmen Çin'den yapılan çelik ithalatı nedeniyle Avrupa çelik piyasasında ciddi bir kapasite fazlasının bulunduğunu ve bunun da çelik fiyatlarının düşmesine yol açtığını belirtti. Ayrıca baskı altındaki otomotiv sektörü de Tata Steel’i doğrudan etkilerken şirketin karşılaştığı yüksek enerji maliyetleri de rekabet gücünü olumsuz etkiliyor.


Etiketler: Hollanda Avrupa Birliği Çelik Üretimi Tata Steel 

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