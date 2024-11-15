Tata Steel Nederland, Amsterdam ile Norveç arasında hidrojen ve karbondioksit koridoru kurmayı planlıyor

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Nederland, Norveç’ten sıvı hidrojen ithalatı seçeneğini araştırmak üzere Norveç merkezli yeşil hidrojen üreticisi Gen 2 Energy ve Amsterdam limanı ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Söz konusu proje kapsamında Gen 2 Energy, hidroelektrik kullanarak hidrojen üretecek ve sıvılaşması için hidrojeni soğumaya bırakacak. Akabinde sıvı hidrojen, Ecolog’a ait özel gemiler aracılığıyla yine Ecolog’un Amsterdam limanındaki terminaline taşınacak ve burada yeniden gaza dönüştürülecek. Sürecin tamamlanmasının ardından hidrojen, planlanan boru hattı aracılığıyla Tata Steel ve diğer çelik üreticilerine teslim edilecek.

Öte yandan Tata Steel Nederland, karbondioksit koridoru oluşturulması seçeneğini araştırmak üzere Ecolog, Horisont Energi, Amsterdam limanı, OCAP, Norveç merkezli banka DNB ve Hollanda merkezli banka ABN AMRO ile ikinci bir anlaşma daha imzaladı. Bu proje kapsamında ise Tata Steel ve bölgedeki diğer çelik üreticilerinin yakalayacağı karbondioksit, kalıcı olarak depolanmak üzere Horisont Energi’nin Norveç’teki ithalat terminaline sevk edilecek.

Tata Steel Nederland, söz konusu gelişmiş teknolojiler sayesinde daha temiz çelik üretilebileceğini ve enerji tasarrufu yapılabileceğini vurguladı.