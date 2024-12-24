Tata Steel Netherlands emisyon ihlalleri nedeniyle para cezasına çarptırılabilir

Basında çıkan haberlere göre Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Netherlands, Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyon ihlalleri nedeniyle 27 milyon €’ya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Şirket şu anda 1 ve 2 No’lu kok gazı tesislerinde meydana gelen emisyon ihlalleri nedeniyle Hollanda Çevre Kurumu (ODNH) tarafından inceleniyor.

ODNH, zararlı emisyonları büyük ölçüde azaltması için şirkete sekiz hafta süre verdi. Şubat ve Ağustos aylarında yapılan denetimlerde tesislerden endişe verici düzeyde zararlı maddelerin salındığı tespit edildi. 1 No’lu tesisten kaynaklanan emisyon yasal limitin 20 katı, 2 No’lu tesisten açığa çıkan emisyon ise limitin 5 katı seviyesinde yer alıyor.

Buna ek olarak Tata Steel Netherlands, Yeşil Çelik planı için bir çevresel etki değerlendirme başvuru dosyası sunduğunu açıkladı. Buna göre şirket, 2030 yılında karbon emisyonunu %40 azaltmayı ve 2045 yılında karbon nötr çelik üreticisi olmayı hedefliyor. Ayrıca Tata Steel Netherlands hurda kullanımını 2030 yılından itibaren %17’den %30’a çıkarmayı planlıyor.