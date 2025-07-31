Tata Steel Limited’in konsolide net kârı 2025-26 mali yılı ilk çeyreğinde %116 arttı

Hindistan merkezli Tata Steel Limited, 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) 20,78 milyar INR (237,13 milyon $) tutarında konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı. Söz konusu rakam, bir önceki mali yılın aynı dönemine göre %116 artışa işaret etti.

Şirket açıklamasına göre konsolide gelir ise %3 düşüşle 531,78 milyar INR (6,07 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.



Söz konusu dönemde Tata Steel’in konsolide çelik üretim hacmi %8,4, satışları ise %3,7 oranında geriledi. Bu düşüşte, Jamshedpur tesisi ile bağlı kuruluşlardan Neelachal Ispat Nigam Limited’de bakım çalışmaları sebebiyle yapılan üretim duruşları etkili oldu.

Şirket, üretim ve sevkiyatların önümüzdeki çeyreklerde normale dönmesini bekliyor.