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Tata Steel Limited’in konsolide net kârı 2025-26 mali yılı ilk çeyreğinde %116 arttı

Perşembe, 31 Temmuz 2025 10:05:22 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Tata Steel Limited, 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde (Nisan-Haziran) 20,78 milyar INR (237,13 milyon $) tutarında konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı. Söz konusu rakam, bir önceki mali yılın aynı dönemine göre %116 artışa işaret etti.

Şirket açıklamasına göre konsolide gelir ise %3 düşüşle 531,78 milyar INR (6,07 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Tata Steel’in konsolide çelik üretim hacmi %8,4, satışları ise %3,7 oranında geriledi. Bu düşüşte, Jamshedpur tesisi ile bağlı kuruluşlardan Neelachal Ispat Nigam Limited’de bakım çalışmaları sebebiyle yapılan üretim duruşları etkili oldu.

Şirket, üretim ve sevkiyatların önümüzdeki çeyreklerde normale dönmesini bekliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

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