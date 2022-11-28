Tata Steel karbon emisyonunu azaltmak için SMS ile mutabakat anlaşması imzaladı

Pazartesi, 28 Kasım 2022 10:31:53 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS grubu, Hint çelik üreticisi Tata Steel’in ülkedeki entegre çelik tesislerinden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltmak amacıyla şirketle mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

SMS, Tata Steel'e düşük karbon emisyonu ortaya çıkaran tesisler tedarik edecek. Tata Steel 2045 yılına kadar karbonsuz çelik üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

SMS’in CEO’su Burkhard Dahmen, “Şirketlerimiz demir ve çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyor. Bu nedenle Tata Steel’in karbondan arındırma hedeflerini destekliyoruz,” dedi.