Tata Steel kapasite artırma hedefini planlanandan önce gerçekleştirebilir

Perşembe, 05 Mayıs 2022 14:01:20 (GMT+3) | Kalküta

Artan çelik fiyatları ve güçlü talep karşısında Hint çelik üreticisi Tata Steel’in kapasite artırım projesini planladığından birkaç yıl önce gerçekleştirme ihtimali gündeme geldi.

Şirketin CEO’su T.V. Narendran, sermaye harcama planlarının hayata geçirildiği takdirde yıllık üretim kapasitesinin 2030 yılından önce 40 milyon mt seviyesine çıkarılabileceğini söyledi.

Hindistan’da üretim kapasitesi yıllık 20,6 milyon mt seviyesinde yer alan şirket, 2021-2022 mali yılında 19,06 milyon mt üretim yapmıştı.

Tata Steel 2022-2023 mali yılında 1,58 milyar $ sermaye harcaması yapmayı planladığını ve gerekli görüldüğü takdirde bu rakamın artırılabileceğini ifade etti.

Narendran, “Piyasa iyi bir seyir gösterirse, nakit akışı güçlüyse ve kaldıraç oranındaki düşüş planlandığı gibi devam ederse yönetim kurulundan daha fazla harcama yapılmasını talep edebiliriz. Jamshedpur’da tek bir tesisimizin bulunduğu günlerin aksine bugün Kalinganagar’da iki ve Angul’da bir adet tesisimiz bulunuyor. Bu nedenle ülkede talep artarsa ve kârlılığımız iyi seviyelerde yer almaya devam ederse daha hızlı büyüyebiliriz,” şeklinde konuştu.

Tata Steel’in üretim kapasitesini yıllık 40 milyon mt’a çıkarma planı kapsamında yıllık 8 milyon mt kapasiteli Kalinganar tesisinin kapasitesini yıllık 16 milyon mt’a ve yakın zaman önce devralınan Neelachal Ispat Nigam’ın (NINL) üretim kapasitesini mevcut yıllık 1 milyon mt’dan yıllık 10 milyon mt seviyesine çıkarma hedefleri de yer alıyor.

Bhushan Steel’i devraldıktan sonra adını Tata Steel BSL Limited olarak değiştiren şirket yıllık üretim kapasitesini önce 3 milyon mt’dan 5 milyon mt’a ve daha sonra 10 milyon mt’a çıkardı.