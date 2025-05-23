Tata Steel Kalinganagar tesisindeki kapasite artırım çalışmalarının ikinci fazını tamamladı

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, Kalinganagar tesisinde yürüttüğü kapasite artırım çalışmalarının ikinci fazını tamamlayarak kurulu kapasitesini yıllık 3 milyon mt’dan yıllık 8 milyon mt seviyesine çıkardığını duyurdu.

Söz konusu tesiste kurulan 5.870 metreküplük yüksek fırının ülkenin en büyük yüksek fırını olduğu, uzun kullanım ömrü için fırında son teknolojiler kullanıldığı ve çelik üretim sürecinin optimize edilmesi için çevre dostu olarak tasarlandığı ifade edildi.

Ayrıca ikinci fazda pelet tesisi, kok tesisi ve soğuk haddehane kurulduğu da bildirildi.