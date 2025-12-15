AMNS India 2030’a kadar üretim kapasitesini üç katına çıkarmayı hedefliyor

ArcelorMittal Nippon Steel India’nın (AMNS India) CEO’su Dilip Oommen, şirketin 2030 yılına kadar yerel çelik üretim kapasitesini yıllık 25-26 milyon mt seviyesine yükseltmeyi hedefleyen uzun vadeli büyüme planını açıkladı. Bu hedef, mevcut kapasitenin yaklaşık üç katına denk gelirken, planın Hindistan çelik sektörünün büyüme potansiyeline duyulan güçlü güveni yansıttığı belirtildi.

Oommen’a göre AMNS India’nın kapasite artırımı başlıca iki plan üzerine inşa edilecek:

Gucerat’taki mevcut Hazira çelik tesisinin kapsamlı kapasite artışı Andhra Pradesh eyaletinde yeni bir çelik tesisi kurulması

Hazira ve Andhra Pradesh yatırımları

Halihazırda yıllık 9 milyon mt kapasiteyle çalışan Hazira çelik tesisi, 2026 yılına kadar 15 milyon mt kapasiteye ulaşacak, ardından bu kapasite kısa süre içinde 18 milyon mt seviyesine çıkarılacak.

Andhra Pradesh’te kurulması planlanan çelik tesisi ise yıllık 8,2 milyon mt kapasiteye sahip olacak ve 2030 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. AMNS India’nın hem Hazira’daki kapasite artırımlarını hem de Andhra Pradesh projesini içeren genişleme programı kapsamında 2026-27 ve 2027-28 dönemlerinde yaklaşık 6,25 milyar $ tutarında sermaye yatırımı yapılacak.

Aynı zamanda şirket, uzun vadeli karbonsuzlaşma stratejisi doğrultusunda 2032 yılına kadar 7 gigawatt yenilenebilir enerji kapasitesi geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu yatırım, düşük karbonlu çelik üretimini desteklemeyi ve şirket genelinde enerji güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.