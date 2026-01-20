Tata Steel, Jamshedpur tesisinde yeşil çelik teknolojileri için 1,22 milyar $ yatırım yapacak

Hindistan merkezli Tata Steel Limited ile Jharkhand hükümeti, çelik üreticisinin Jamshedpur tesisinin bulunduğu eyalette “yeni nesil” yeşil çelik teknolojilerinin devreye alınmasına yönelik yaklaşık 1,22 milyar $ tutarında yatırım yapmasını öngören bir anlaşma imzaladı.

Söz konusu anlaşma, World Economic Forum’un Davos’ta düzenlenen yıllık konferansı kapsamında Tata Steel ile Jharkhand hükümeti temsilcileri arasında imzalandı.

Planlanan yatırım, HISARNA ve EASyMelt gibi gelişmiş üretim teknolojilerinin devreye alınmasını kapsıyor.

HISARNA teknolojisi, karbon yakalama sistemleriyle birlikte kullanıldığında karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltırken, yerli kömür ve düşük tenörlü demir cevherinin kullanımına imkân tanıyor. Hollanda’da başarıyla tamamlanan pilot denemelerin ardından Tata Steel, 2030 yılına kadar Jamshedpur’da yıllık yaklaşık 1 milyon mt kapasiteli ticari ölçekli bir tesis kurmayı planlıyor.

Küresel ölçekte ilk olma özelliği taşıyan EASyMelt teknolojisi ise sentez gazı kullanımı yoluyla kok tüketimini azaltmayı hedefliyor ve bu sayede karbondioksit emisyonlarının %50’ye kadar düşürülmesi potansiyeline sahip.