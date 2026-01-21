Hindistan’da sekiz ana sanayi sektörü 2025 yılı Aralık ayında %3,7 büyüdü

Hindistan hükümeti tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin sekiz ana sanayi sektörünün büyüme oranı, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Kasım ayında kaydedilen %2,7’ye kıyasla %3,7 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu sekiz ana sektör; kömür, ham petrol, doğal gaz, rafineri ürünleri, gübre, çelik, çimento ve elektrikten oluşuyor. Kömür, gübre, çelik, çimento ve elektrik olmak üzere beş sektör söz konusu ayda pozitif büyüme kaydetti.

Kümülatif bazda bakıldığında ana sektörlerin üretimi 2025-26 mali yılının Nisan-Aralık döneminde yıllık bazda %2,6 artış gösterdi. Bu artışa rağmen, petrol ve doğal gaz bağlantılı segmentlerdeki zayıf performansın sektör genelinde baskı yaratmaya devam ettiği görüldü.

Hükümet açıklamasında çimento üretiminin Aralık ayında %13,5 artış kaydettiği, çelik üretiminin ise %6,9 yükseldiği belirtildi. Bu artışların, inşaat ve altyapı sektörlerinden gelen talepten destek gördüğü ifade edildi.

Aynı dönemde elektrik üretimi %5,3 artarken, gübre üretimi %4,1 yükseldi. Kömür üretimi ise %3,6 artış gösterdi.

Buna karşılık ham petrol üretimi Aralık ayında yıllık bazda %5,6 gerilerken, doğal gaz üretimi %4,4 azaldı. Rafineri ürünleri üretimi de %1 geriledi.