INOX Air Products, Tata Steel’e iki hava ayrıştırma ünitesi tedarik edecek

Pazartesi, 19 Ocak 2026 14:13:41 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli INOX Air Products (INOXAP), doğu eyaleti Odisha’da yer alan Tata Steel Limited’in Meramandali tesisinde iki adet hava ayrıştırma ünitesi tedarik etmek için sözleşme imzaladı. Söz konusu proje, Tata Steel Limited ile INOXAP arasındaki ilk iş birliği olma özelliğini taşıyor.

Her biri günlük 1.800 mt oksijen üretim kapasitesine sahip olacak iki hava ayrıştırma ünitesinin yanı sıra azot ve argon üretimi de gerçekleştirilecek. Ayrıca ünitelerde nadir gaz üretimine yönelik altyapı da yer alacak ve bu sayede Tata Steel için operasyonel esneklik ve uzun vadeli katma değer sağlanması hedefleniyor. Devreye alındıktan sonra tesislerin, Meramandali fabrikasındaki çelik üretim operasyonlarının desteklenmesinde kritik bir rol üstleneceği belirtildi.

Projenin, INOXAP’ın Hindistan’ın doğu bölgesindeki varlığını önemli ölçüde güçlendirdiği ifade edildi. Açıklamada, son teknoloji altyapı ve gelişmiş gaz ayırma teknolojilerinden faydalanan INOXAP’ın, bölgesel varlığını genişletmeyi ve Hindistan’ın önde gelen endüstriyel gaz üreticisi konumunu pekiştirmeyi amaçladığı kaydedildi


