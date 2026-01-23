Hint AAL’nin konsolide net kârı 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde %43 arttı

Yapısal çelik boru üreticisi Hindistan merkezli APL Apollo Limited (AAL), 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %42,86 artışla 3,10 milyar INR (33,84 milyon $) konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirket, söz konusu çeyrekte toplam gelirini %7 artışla 58,15 milyar INR (634,87 milyon $) seviyesine yükseltti.

Açıklamaya göre AAL, üçüncü çeyrekte bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla %11 artışla 916.979 mt satış gerçekleştirdi. 2025-26 mali yılının dokuz aylık döneminde (Nisan-Aralık) ise toplam satış hacmi %11 artışla 2,57 milyon mt olarak kaydedildi.