Tata Steel Limited pelet üreticisi TPPL’nin çoğunluk hissedarı oldu

Perşembe, 22 Ocak 2026 10:31:55 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Rekabet Komisyonu, Tata Steel Limited’e Odisha’da yer alan pelet üreticisi Thriveni Pellets Private Limited (TPPL) içerisinde %50,01 oranında kontrol sağlayan hisse payını satın alma teklifini onayladı.

Tata Steel Limited, geçen ay yaptığı duyuruda Thriveni Earthmovers Private Limited’ten TPPL’deki hisselerini 70 milyon $ yatırım karşılığında satın almayı planladığını açıklamıştı.

TPPL’nin ayrıca bağlı kuruluşu Brahmani River Pellet Private Limited aracılığıyla işlettiği bir başka pelet tesisi bulunuyor. Bu tesisin de söz konusu satın alımla birlikte Tata Steel Limited’in kontrolüne geçeceği belirtildi.


