SMS Group Tata Steel’in Jamshedpur tesisinde yenileme çalışmalarını tamamladı

Cuma, 16 Ocak 2026 14:19:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group’a göre Hindistanlı çelik üreticisi Tata Steel Ltd., SMS Group tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir modernizasyon projesinin tamamlanmasının ardından Jamshedpur kompakt şerit üretim (CSP) tesisinde ilk üretimi başarıyla gerçekleştirdi.

İlk olarak 2011 yılında SMS Group tarafından devreye alınan CSP tesisi hâlihazırda yıllık aklaşık 2,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip. Tesiste 900 mm ile 1.680 mm arasında değişen genişliklerde ve 16 mm’den 1,0 mm’ye kadar inen kalınlıklarda sıcak haddelenmiş şerit üretiliyor

SMS Group’a göre modernizasyon kapsamında yeni bir F7 bitirme tezgahının entegrasyonu ile otomasyon sistemlerinde kapsamlı iyileştirmeler gerçekleştirildi. Yeni F7 tezgahının kurulmasına ek olarak bitirme tezgahı yapılandırmasını desteklemek amacıyla mevcut merdane değiştirme ekipmanları da elden geçirildi.

SMS Group, F7 bitirme tezgahının devreye alınmasıyla birlikte özellikle daha geniş şeritler ve daha ince kalınlıklarda üretilen daha sert malzemeler için hadde yükü dağılımının optimize edilebildiğini belirtti. Tedarikçi ayrıca yeni tezgahın bitirme bölümünde belirli ürün kaliteleri için darboğazları azalttığını ve bunun da söz konusu ürünlerde üretim artışı sağladığını ifade etti.


Etiketler: Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

