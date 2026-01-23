Hindistan’ın AB’ye mühendislik ürünleri ihracatı SKDM yaptırımları sonucu yıllık %10 azalabilir

Hindistan Mühendislik İhracatını Geliştirme Konseyi (EEPC), yaklaşan Hindistan-Avrupa Birliği (AB) serbest ticaret anlaşması öncesinde Avrupa’daki çelik korunma önlemleri ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) konularının çözüme kavuşturulmaması halinde Hindistan’ın mühendislik ürünleri ihracatında yıllık bazda %10 düşüş yaşanabileceğini belirtti.

Hindistan ile AB’nin 27 Ocak’ta serbest ticaret anlaşması imzalaması planlanıyor. AB, Hindistan’ın mühendislik ürünleri ihracatında toplam sevkiyatların %17’sini oluşturarak ikinci en büyük pazar konumunda bulunuyor. 2024-25 döneminde bu ihracatın değeri 118 milyar $ olarak kaydedildi.

SKDM kapsamında ithalatçılar, ürünlerin içerdiği karbon emisyonlarını beyan etmek zorunda. İhracatçılar doğrulanmış gerçek emisyon verilerini sunabildiği takdirde bu veriler dikkate alınırken, verilerin sunulamaması veya doğrulanamaması halinde AB tarafından varsayılan emisyon değerleri uygulanıyor.

EEPC Başkanı Pankaj Chadha açıklamasında, “Bu varsayılan değerler, gerçek emisyon seviyelerinin üzerinde olacak şekilde bilinçli olarak yüksek belirleniyor. Bu da ürüne bağlı olarak, doğrulanmış veriler kullanıldığında ton başına 250-400€ olan SKDM maliyetlerinin, varsayılan değerlerle ton başına 400-500€’ya çıkmasına neden oluyor. Şişirilmiş bu değerler, Hindistan menşeli ürünlerin AB pazarında önemli ölçüde pahalı hale gelmesine yol açıyor ve Avrupalı üreticilerin desteklenmesini sağlıyor,” dedi.

Chadha ayrıca, “SKDM kapsamının genişlemesi, çelik ve alüminyum girdilerine yoğun şekilde bağlı olan mühendislik ürünleri üzerinde orantısız bir etki yaratabilir. AB’ye yapılan mühendislik ürünleri ihracatı, Hindistan’ın toplam ihracatının yaklaşık %17’sini oluşturuyor,” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu, 7 Ekim 2025’te yaptığı açıklamada vergisiz çelik ithalat kotasını 2024’te belirlenen kotaya kıyasla %47 azaltarak yıllık 18,3 milyon mt ile sınırlandırmayı önerdi. Aynı teklif kapsamında kota dışı vergilerin de %50’ye çıkarılması planlanıyor.

Söz konusu teklifin, Haziran 2026’da sona ermesi planlanan çelik korunma önleminin yerine geçeceği ifade ediliyor.