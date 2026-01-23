 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hindistan’ın...

Hindistan’ın AB’ye mühendislik ürünleri ihracatı SKDM yaptırımları sonucu yıllık %10 azalabilir

Cuma, 23 Ocak 2026 11:24:31 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Mühendislik İhracatını Geliştirme Konseyi (EEPC), yaklaşan Hindistan-Avrupa Birliği (AB) serbest ticaret anlaşması öncesinde Avrupa’daki çelik korunma önlemleri ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) konularının çözüme kavuşturulmaması halinde Hindistan’ın mühendislik ürünleri ihracatında yıllık bazda %10 düşüş yaşanabileceğini belirtti.

Hindistan ile AB’nin 27 Ocak’ta serbest ticaret anlaşması imzalaması planlanıyor. AB, Hindistan’ın mühendislik ürünleri ihracatında toplam sevkiyatların %17’sini oluşturarak ikinci en büyük pazar konumunda bulunuyor. 2024-25 döneminde bu ihracatın değeri 118 milyar $ olarak kaydedildi.

SKDM kapsamında ithalatçılar, ürünlerin içerdiği karbon emisyonlarını beyan etmek zorunda. İhracatçılar doğrulanmış gerçek emisyon verilerini sunabildiği takdirde bu veriler dikkate alınırken, verilerin sunulamaması veya doğrulanamaması halinde AB tarafından varsayılan emisyon değerleri uygulanıyor.

EEPC Başkanı Pankaj Chadha açıklamasında, “Bu varsayılan değerler, gerçek emisyon seviyelerinin üzerinde olacak şekilde bilinçli olarak yüksek belirleniyor. Bu da ürüne bağlı olarak, doğrulanmış veriler kullanıldığında ton başına 250-400€ olan SKDM maliyetlerinin, varsayılan değerlerle ton başına 400-500€’ya çıkmasına neden oluyor. Şişirilmiş bu değerler, Hindistan menşeli ürünlerin AB pazarında önemli ölçüde pahalı hale gelmesine yol açıyor ve Avrupalı üreticilerin desteklenmesini sağlıyor,” dedi.

Chadha ayrıca, “SKDM kapsamının genişlemesi, çelik ve alüminyum girdilerine yoğun şekilde bağlı olan mühendislik ürünleri üzerinde orantısız bir etki yaratabilir. AB’ye yapılan mühendislik ürünleri ihracatı, Hindistan’ın toplam ihracatının yaklaşık %17’sini oluşturuyor,” ifadelerini kullandı.

Avrupa Komisyonu, 7 Ekim 2025’te yaptığı açıklamada vergisiz çelik ithalat kotasını 2024’te belirlenen kotaya kıyasla %47 azaltarak yıllık 18,3 milyon mt ile sınırlandırmayı önerdi. Aynı teklif kapsamında kota dışı vergilerin de %50’ye çıkarılması planlanıyor.

Söz konusu teklifin, Haziran 2026’da sona ermesi planlanan çelik korunma önleminin yerine geçeceği ifade ediliyor.


Etiketler: Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Hint AAL’nin konsolide net kârı 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde %43 arttı

23 Oca | Çelik Haberler

Tata Steel Limited pelet üreticisi TPPL’nin çoğunluk hissedarı oldu

22 Oca | Çelik Haberler

Hindistan’da sekiz ana sanayi sektörü 2025 yılı Aralık ayında %3,7 büyüdü

21 Oca | Çelik Haberler

Tata Steel, Jamshedpur tesisinde yeşil çelik teknolojileri için 1,22 milyar $ yatırım yapacak

20 Oca | Çelik Haberler

INOX Air Products, Tata Steel’e iki hava ayrıştırma ünitesi tedarik edecek

19 Oca | Çelik Haberler

SMS Group Tata Steel’in Jamshedpur tesisinde yenileme çalışmalarını tamamladı

16 Oca | Çelik Haberler

Tata Steel, Tata BlueScope’un tüm hisselerini devraldı

24 Ara | Çelik Haberler

RINL 14 Aralık’ta günlük ham çelik üretiminde rekor kırdı

16 Ara | Çelik Haberler

Hint Rama Steel Limited, Abu Dabi merkezli Automech Group Holding’i satın aldı

15 Ara | Çelik Haberler

AMNS India 2030’a kadar üretim kapasitesini üç katına çıkarmayı hedefliyor

15 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis