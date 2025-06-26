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Tata Steel: Hindistan’ın geri dönüşüm sektörü 2050’ye kadar madencilik sektörünü geçecek

Perşembe, 26 Haziran 2025 15:43:32 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited CEO’su T. V. Narendran, yerel geri dönüşüm sektörünün 2050 yılına kadar madencilik sektörünü geçeceğini ve şirket için birçok fırsat sağlayacağını ifade etti.

Narendran, “İlerleyen yıllarda yan ürünlerin yönetimi, atıklardan katma değer elde edimi ve geri dönüşüm giderek daha da büyüyecek. Tata Steel olarak geri dönüşüme adım atıyoruz. 2050 yılına kadar geri dönüşüm sektörünün madencilik sektörünü geçeceğine inanıyoruz,” dedi.

Bununla birlikte Narendran, Tata Steel Endüstriyel Yan Ürünlerin Yönetimi Departmanının cirosunun yaklaşık 1,16 milyar $ olduğunu ifade etti. Geri dönüşüm sektörünün, geri dönüşüme yönelik çelik tasarımı ve geri dönüştürülmüş malzemelerden kaliteli çelik üretimine yönelik birçok fırsat sunduğunu da paylaştı.

Tata Steel CEO’su sözlerine, “Aynı şekilde ‘kent madenciliği’ olarak adlandırdığımız alanda da birçok fırsat var. Hindistan’da çok fazla kritik mineral olmadığı halde elektronik tüketimi oldukça yüksek. Dolayısıyla elektronik ürünlerden kritik mineralleri nasıl çıkarabiliriz sorusu gündeme geliyor. Bunlar büyük ve gelişmekte olan sektörler,” şeklinde devam etti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

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