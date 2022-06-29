﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tata Steel Hindistan faaliyetlerine her yıl 1 milyar $ sermaye harcaması yapacak

Çarşamba, 29 Haziran 2022 10:51:05 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited Başkanı N. Chandrasekharan, şirketin borcunun ileriye dönük olarak yıllık 1 milyar $ azaltılmaya devam edeceğini ancak üretim kapasitesi artırım projeleri göz önünde bulundurulduğunda net borcun sıfırlanmasının planlanmadığını belirtti.

Başkan Chandrasekharan, Hindistan faaliyetlerine her yıl yaklaşık 1,54 milyar $ sermaye harcaması yapılacağını ve fırsat çıktıkça devralımlara devam edileceğini ancak ülke dışındaki faaliyetler için kapasite artırımının gündemlerinde olmadığını söyledi.

Chandrasekharan sözlerine, “Önemli olan doğru bir sermaye yapısına sahip olmak ve plansız bir şekilde borç sıfırlamaya yönelmemek. Borç-öz sermaye oranımız ve borç-AVFÖK oranımız 1’den az. Tata Steel’in çok güçlü bir sermaye yapısı olduğu için borcun sıfırlanması sermaye yapısını zayıflatabilir. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar piyasadaki rekabeti kesinlikle kızıştırdı ve Avrupa’da çelik fiyatları çok güçlendi. Bu nedenle İngiltere ve Avrupa’daki varlıklarımızın imzaladığı sözleşmeler çok cazip. Söz konusu varlıkların AVFÖK ve nakit akışı performanslarının bu yıl, önceki yıllara kıyasla çok daha güçlü olması bekleniyor,” şeklinde devam etti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Hint Tata Steel bağlı kuruluşlarına yatırım yapacak

08 Haz | Çelik Haberler

Tata Steel kapasite artırma hedefini planlanandan önce gerçekleştirebilir

05 May | Çelik Haberler

Tata Steel hammadde üretim ve tüketim bölgelerini birbirine bağlamak için demir yolu inşa edecek

21 Ara | Çelik Haberler

Tata Sponge Iron Odisha’daki ikinci tesisine 434 milyon $ yatıracak

13 Ağu | Çelik Haberler

Danieli Tata Steel’in Jamshedpur tesisindeki üç slab döküm hattını yenileyecek

26 Oca | Çelik Haberler

Tata Steel Kalinganagar çelik projesinin kapasitesini 5 milyon mt artıracak

20 Ara | Çelik Haberler

Tata Steel’in Kalinganagar tesisindeki iki kok fırını üretime başladı

11 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel İngiltere’deki çelik işleme merkezinde büyümeyi tamamladı

09 Nis | Çelik Haberler

NSSMC Hindistan’daki otomotiv sacı tesisini resmen açtı

02 Eyl | Çelik Haberler

Tata Steel, Jamshedpur tesisinde emisyonu düşerecek

14 Tem | Çelik Haberler