Tata Steel Hindistan faaliyetlerine her yıl 1 milyar $ sermaye harcaması yapacak

Çarşamba, 29 Haziran 2022 10:51:05 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited Başkanı N. Chandrasekharan, şirketin borcunun ileriye dönük olarak yıllık 1 milyar $ azaltılmaya devam edeceğini ancak üretim kapasitesi artırım projeleri göz önünde bulundurulduğunda net borcun sıfırlanmasının planlanmadığını belirtti.

Başkan Chandrasekharan, Hindistan faaliyetlerine her yıl yaklaşık 1,54 milyar $ sermaye harcaması yapılacağını ve fırsat çıktıkça devralımlara devam edileceğini ancak ülke dışındaki faaliyetler için kapasite artırımının gündemlerinde olmadığını söyledi.

Chandrasekharan sözlerine, “Önemli olan doğru bir sermaye yapısına sahip olmak ve plansız bir şekilde borç sıfırlamaya yönelmemek. Borç-öz sermaye oranımız ve borç-AVFÖK oranımız 1’den az. Tata Steel’in çok güçlü bir sermaye yapısı olduğu için borcun sıfırlanması sermaye yapısını zayıflatabilir. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar piyasadaki rekabeti kesinlikle kızıştırdı ve Avrupa’da çelik fiyatları çok güçlendi. Bu nedenle İngiltere ve Avrupa’daki varlıklarımızın imzaladığı sözleşmeler çok cazip. Söz konusu varlıkların AVFÖK ve nakit akışı performanslarının bu yıl, önceki yıllara kıyasla çok daha güçlü olması bekleniyor,” şeklinde devam etti.