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Tata Steel Colors, Hindistan'da boyalı çelik ürünlerini piyasaya sürdü

Pazartesi, 12 Ekim 2026 12:27:32 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Tata Steel Colors Private Limited (eski adıyla Tata Bluescope Steel Limited), dünya çapında “Colorcoat” markasıyla tanınan boyalı çelik ürünlerini Hindistan pazarına sundu.

Şirket, ürünlerin piyasaya sunulmasının Hindistan'ın büyüyen altyapı sektörüne ileri teknolojiler ve yapı kaplama çözümleri kazandırdığını belirtti.

Şirketin açıklamasına göre Hindistan koşullarına özel olarak geliştirilen ileri kaplama teknolojisiyle üretilen Colorcoat, ülkedeki farklı yapı uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere dayanıklılık, estetik, ısıl performans ve sürdürülebilirlik sağlıyor.

Ayrıca orta ve yüksek hava sıcaklıkları için tasarlanan ileri kaplama teknolojisinin renk ve parlaklık koruması, korozyona karşı koruma, çizilme direnci ve uzun vadeli estetik performans açısından üstün özellikler sunduğu belirtildi. 

Şirketin genel müdürü Praveen V. Thampi, çatı ve duvar kaplama çözümlerinin metro ve toplu taşıma altyapısı, limanlar ve depolar, dağıtım merkezleri, üretim ve otomotiv tesisleri, ticari alanlar, savunma projeleri ve modern kurumsal yapılar dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalara uygun olduğunu ifade etti.

Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Galvanizli Trapez Sac

Kalınlık 0,25 - 1 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 12.000 mm
  1311-DX51
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Boyalı Rulo Sac

Kalınlık 0,25 - 1 mm
Genişlik 2.000 - 12.000 mm
Rulo  R
  3009-9002-7016
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

Boyalı Trapez Sac

Kalınlık 0,25 - 1 mm
Genişlik 0 mm
Boy 2.000 - 12.000 mm
  3009-9002-7016
Tedarikçi KATIRCIOGLU DEMIR CELIK SAC SAN TIC LTD STI
Teklifi Gör

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