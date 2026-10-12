Tata Steel Colors, Hindistan'da boyalı çelik ürünlerini piyasaya sürdü

Hindistan merkezli Tata Steel Colors Private Limited (eski adıyla Tata Bluescope Steel Limited), dünya çapında “Colorcoat” markasıyla tanınan boyalı çelik ürünlerini Hindistan pazarına sundu.

Şirket, ürünlerin piyasaya sunulmasının Hindistan'ın büyüyen altyapı sektörüne ileri teknolojiler ve yapı kaplama çözümleri kazandırdığını belirtti.

Şirketin açıklamasına göre Hindistan koşullarına özel olarak geliştirilen ileri kaplama teknolojisiyle üretilen Colorcoat, ülkedeki farklı yapı uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere dayanıklılık, estetik, ısıl performans ve sürdürülebilirlik sağlıyor.

Ayrıca orta ve yüksek hava sıcaklıkları için tasarlanan ileri kaplama teknolojisinin renk ve parlaklık koruması, korozyona karşı koruma, çizilme direnci ve uzun vadeli estetik performans açısından üstün özellikler sunduğu belirtildi.

Şirketin genel müdürü Praveen V. Thampi, çatı ve duvar kaplama çözümlerinin metro ve toplu taşıma altyapısı, limanlar ve depolar, dağıtım merkezleri, üretim ve otomotiv tesisleri, ticari alanlar, savunma projeleri ve modern kurumsal yapılar dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalara uygun olduğunu ifade etti.