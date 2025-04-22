Hindistan yassı mamul ithalatına %12 koruma vergisi getirdi, ithalatın tamamen durması beklenmiyor

Hindistan hükümeti, Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğünün (DGTR) bulgularını göz önünde bulundurarak sıcak rulo sac, soğuk rulo sac ve kaplamalı sac gibi yassı mamullerin ithalatına %12 oranında geçici koruma vergisi getirdiğini duyurdu.

Tebliğ uyarınca hemen geçerli olan koruma vergisi, 200 gün süreyle yürürlükte kalacak.

Sıcak rulo sac, sıcak sac ve sıcak levha fiyatları 675$/mt CIF, kalın levha fiyatları 695$/mt CIF, soğuk rulo sac fiyatları 824$/mt CIF, metalik kaplamalı sac fiyatları 861$/mt CIF ve boyalı sac fiyatları 964$/mt CIF seviyelerinde veya bu seviyelerin üzerinde yer aldığı takdirde vergi uygulanmayacak.

Çoğu piyasa kaynağı, uzun süredir beklenen kararın ithalatı etkileyeceğini ve yerel yassı mamul fiyatlarında artışa yol açacağını düşünüyor. Ancak vergiler tüm ülkelere uygulanacağı için ithalatın tamamen durma ihtimalinin zayıf olduğunu belirtiyor. Yerel bir kaynak, “Koruma vergisi, [Güney Kore ve Japonya] gibi serbest ticaret anlaşması olan ve [Çin] gibi serbest ticaret anlaşması olmayan ülkeler fark etmeksizin herkese uygulanacak,” ifadelerini kullandı. SteelOrbis’e konuşan bir diğer kaynak, “Vergi nihayet yürürlüğe alındı. Çelik üreticileri bu kararı bekliyordu. İthalat yapmak zorlaşacak ancak imkânsız hale gelmeyecek,” dedi. Ayrıca son zamanlarda görüldüğü üzere talebin çok güçlü seyretmesi beklenmese de bir kaynak, son hamlenin fiyatları destekleyeceğini söyledi.

Vergi açıklamasının ardından yerel sıcak rulo sac fiyatlarının 1.000-1.500 INR/mt (12-18$/mt) daha artması bekleniyor. SteelOrbis’in hafta başında da bildirdiği üzere Mumbai ve Chennai çıkışlı mevcut yerel sıcak rulo sac satış fiyatları sırasıyla 51.500 INR/mt (606$/mt) ve 52.300 INR/mt (615$/mt) seviyelerinde yer alıyor.

Ayrıca 490$/mt CIF seviyesinde yer alan Çin çıkışlı sıcak rulo sac için kabul görebilir fiyatlara %7,5 oranındaki ithalat vergisi ve yeni açıklanan koruma vergisi dahil edildiğinde nihai fiyatın 586$/mt CIF’e kadar çıkabileceği düşünülüyor.

Önceden satın alınan ve önümüzdeki ay Hindistan’a varacak kargolara ilişkin konuşan bir diğer yerel kaynak, “Taşıma halinde olup ithalat lisansı önceden alınmış kargolar hariç vergi ödenecek,” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük ikinci ham çelik üreticisi olan Hindistan, 2024-25 mali yılında 9,5 milyon mt çelik ithalatı yaparak net yassı mamul ithalatçısı konumunda yer almaya devam etti ve söz konusu ithalat, son dokuz yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere DGTR, geçtiğimiz ay yassı mamul ithalatına 200 günlük süreyle %12 oranında koruma vergisi uygulanmasını önermişti. Ayrıca 2024 yılının Aralık ayında artan alaşımlı ve alaşımsız yassı mamul ithalatına yönelik soruşturma başlattığını da duyurmuştu. Söz konusu soruşturma, ArcelorMittal Nippon Steel India (AMNS), AMNS Khopoli, JSW Steel, JSW Steel Coated Products, Bhushan Power & Steel, Jindal Steel and Power ve devlete bağlı çelik üreticisi Steel Authority of India Limited (SAIL) adına Hindistan Çelik Birliği tarafından yapılan şikâyet üzerine başlatılmıştı.