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Hint AMNS boyalı mamul üretimine başladı

Cuma, 23 Ağustos 2024 14:08:30 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal ve Japon çelik üreticisi Nippon Steel’in ortak girişimi olan Hint çelik üreticisi ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Optigal markası altında çinko-alüminyum-magnezyum kaplamalı boyalı çelik ürünleri üretmeye başladığını duyurdu.

ArcelorMittal Europe’un patentli markasının çatısı altındaki yeni boyalı çelik ürünleri, AMNS tarafından Maharashtra’daki Pune tesisinde üretilerek Hindistan’da piyasaya sürüldü. Ayrıca Optigal ürünlerin ilerleyen dönemlerde diğer tesislerde de üretilmesinin amaçlandığının altı çizildi.

Bununla birlikte şirket, iç piyasada yüksek kalite boyalı çelik ürünlerine olan talepteki artışı karşılamayı hedeflediğini belirtti.

Hindistan’da boyalı çelik ürünleri talebi şu an 3,2 milyon mt seviyesinde yer alıyor ve bu talebin %8-10 daha artması bekleniyor.

AMNS’nin boyalı çelik üretim kapasitesi yaklaşık 700.000 mt seviyesinde yer alıyor ve kapasitenin 2026 yılına kadar 1 milyon mt’a yükseltilmesi planlanıyor. Kapasite artışıyla birlikte şirketin yerel pazar payının mevcut %20-22’den %25-27’ye çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan Optigal ürünlerin çevre dostu olduğu, hekzavalent krom ve ağır metaller içermediği belirtilirken çevre üzerindeki olumsuz etkileri gidermenin yanı sıra güvenlik ile sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla tasarlandığı da vurgulandı.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi ArcelorMittal Nippon Steel 

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